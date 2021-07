Tohar Butbul: «Nicht das erste Mal, dass israelische Sportler Hass spüren»

Der Sudanese Mohamed Abdalrasool trat am Montag nicht zu seinem Zweitrunden-Kampf gegen den Israeli Tohar Butbul an.

Um den Eklat wird es nicht ruhiger. Nachdem am Montag zum zweiten Mal bei diesen Olympischen Spielen ein Judoka auf seinen Kampf gegen den Israeli Tohar Butbul verzichtet hatte, entbrannte auf Twitter und in der 20 Minuten-Community zunächst eine rege Diskussion.

Doch das war nicht alles. Nein. Der Iraner Vahid Sarlak, früher Judoka und heute Trainer des Teams aus Tadschikistan, drehte nach dem Boykott in Tokio ein Video mit einem israelischen Trainer. Darin sprechen sich die beiden dafür aus, den Sport und nicht die Politik in den Mittelpunkt zu stellen. Am Ende des Videos umarmten sie sich. Butbul selbst gab sich schmallippig. Konkret auf das Verhalten seiner beiden Kontrahenten wollte er nichts Genaues sagen. «Das sind Dinge, die im Judo manchmal passieren. Es war nicht so ungewöhnlich für mich. Das passiert uns israelischen Athleten eben. Ich möchte aber nicht zu viel über politische Dinge sprechen», sagte der 27-Jährige.