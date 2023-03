Euro-Airport: Es ist nicht das, wonach es aussieht

Seit dem Bataclan-Attentat am 13. November 2015 in Paris, galt in Frankreich bis im März 2021 die höchste Terrorwarnstufe, seither wurde sie auf die zweithöchste Stufe angepasst. Die Folgen wie verstärkte Gepäck- und Personenkontrollen spüren auch Schweizer Reisende am Euro-Airport Basel-Mulhouse, weil der Flughafen gänzlich auf französischem Territorium liegt.