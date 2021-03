Man hört es seiner Stimme an. Die chaotischen letzten Tage sind nicht spurlos an FCB-Verteidiger Timm Klose vorbei gegangen. «Ich versuche in dieser unruhigen Zeit, ein Felsen zu sein. Ich versuche, da zu sein, wenn es schwierig wird», sagt der Basler Routinier nach dem 1:1 gegen YB – sicht- und hörbar emotional.