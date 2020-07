Ermittlungen auf Hochtouren

Es ist nicht erwiesen, dass sich Ali Aziz und Sohn im Irak befinden

Vom 36-jährigen Halmat Ali Aziz und seinem Sohn Any gibt es seit dem 27. Juni keine Spur über ihren Verbleib. Am Montag hat die Zuger Polizei eine Vermisstmeldung veröffentlicht. Obwohl die Beiden noch nicht gefunden wurden, gibt es Spuren und sie werden auch im Ausland gesucht.

Das letzte Mal wurde Halmat Ali Aziz (36) und sein Sohn in Steinhausen gesehen. Dies war am Samstag, 27. Juni um ungefähr 9.00 Uhr. Seither fehlt von ihnen jede Spur. Darum ging die Zuger Polizei am Montag mit einer Vermisstenanzeige an die Öffentlichkeit und bat um Hinweise über den Aufenthaltsort von Vater und Sohn. «Sie sind im Fahndungsregister in der Schweiz und im Schengenraum ausgeschrieben», sagt Frank Kleiner, Sprecher der Zuger Strafuntersuchungsbehörden auf Anfrage. In der Zwischenzeit seien verschiedene Hinweise bei der Polizei eingegangen. Über den Inhalt dieser Hinweise macht Kleiner keine Angaben.