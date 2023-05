Zug und Nidwalden wollen Zivilschutz für Ausländer

Zudem schlägt die Nidwaldner Regierung eine Vereinfachung für die Rekrutierung vor: Militärdiensttaugliche Personen zur Armee zu schicken, Personen mit Gewissensgründen in den Zivilschutz und untaugliche Personen in den Zivildienst, um einen Rekrutierungsschritt zu sparen.

Der Bundesrat hat bereits Alarm geschlagen: Die Zahl der Angehörigen des Zivilschutzes sinkt. Deshalb wurde eine Gesetzesänderung in die Vernehmlassung geschickt. Zur Diskussion stehen verschiedene Vorschläge. Unter anderem sollen Militärdienstpflichtige, die bis zum Alter von 25 Jahren keine Rekrutenschule absolviert haben, dienstpflichtig werden. Den Kantonen Zug und Nidwalden geht das jedoch zu wenig weit, wie die «Luzerner Zeitung» schreibt.

SP: «Zusätzliche Pflichten für Ausländer sind unfair»

«Wir haben den Grundsatz, dass Rechte und Pflichten einhergehen», so Dzaferi, der selber Militärdienst geleistet hat. «Es ist in dem Sinne nicht fair, Ausländern eine Pflicht aufzubürden, wenn sie politisch keine Rechte haben. Und weshalb nur Männer in den Zivilschutz müssen, macht auch keinen Sinn. Wenn, dann müsste die Diskussion geführt werden, ob auch Frauen eingebunden werden. Der Zivilschutz soll kein reiner Männerclub bleiben.»