Baustellenlärm: «Es ist nicht mehr an Ruhe zu denken – egal ob am Tag oder in der Nacht»

Auf der Bahnstrecke zwischen Solothurn und Bern wird intensiv gewerkelt. Die Schienen des Regionalverkehrs Bern-Solothurn RBS werden ausgebaut. Traktoren mit Kippanhänger rollen die Bahnhofstrasse entlang – und dies zu allen Tages- und Nachtzeiten. Anwohnerinnen und Anwohner ärgern sich über den Lärm. «Durch den Traktorenlärm ist nicht mehr an Ruhe zu denken – egal ob am Tag oder in der Nacht», erzählt ein Leser. «Meine Partnerin wacht jede Nacht auf.» Dies sei zermürbend. Laut Info-Schreiben sollen die Bauarbeiten noch fünf Wochen andauern.

«Ich bin mir sicher, Lkws würde deutlich weniger Lärm verursachen.», sagt er. Es gäbe seiner Meinung nach keinen Grund, ein Traktor einem Lastwagen vorzuziehen.

«Mein Sohn und seine Frau hatten einige schlaflose Nächte»

Die Mutter eines Anwohners, dessen Haus in unmittelbarer Nähe der Baustelle steht, nervt sich ebenfalls über den Lärm. Sie sagt zu 20 Minuten: «Mein Sohn und seine Frau hatten einige schlaflose Nächte.»

Ein Nachbar pflichtet bei: «Die Traktoren sind lauter als Lastwagen. Besonders der Abrieb der Pneus verursacht Lärm.» In der Urlaubszeit sei die Lärmbelastung besonders problematisch. «Wenn das Budget nicht für Ferien reicht und man dann noch vom Lärm dauergenervt wird, löst das Wut aus.» Der Schaluner relativiert jedoch: «Wenn das Gleis saniert werden muss, dann wird es eben laut, staubig, dreckig und belastend.» Der Lärmpegel halte sich aber in seiner Strasse noch in Grenzen.

«Man nimmt, was vorhanden ist»

Die Bauarbeiter sind sich die Beschwerden gewöhnt. Bereits seit längerer Zeit erhalte man regelmässig Ermahnungen, bei trockenem Wetter nicht so viel Staub aufzuwirbeln, wie sie gegenüber 20 Minuten sagen. Es werde bereits versucht, die Lärm- und Schmutzbelastung zu minimieren. Besonders in der Nacht fahre man vorsichtig. Bezüglich der Traktoren sagt ein Bauarbeiter: «Man nimmt halt, was vorhanden ist.» Gleichzeitig glaube er nicht daran, dass Lkws weniger Lärm machen würden. Ein weiterer Bauarbeiter sagt: «Es wäre viel angenehmer, nur noch in der Nacht zu arbeiten, wenn es kühler ist.» Doch es werde bewusst darauf verzichtet.

Die RBS-Sprecherin Franziska Frey erklärt, dass die Traktoren nicht aus Spargründen eingesetzt würden, sondern ihrer Flexibilität wegen. «Zudem wird mit dem Einsatz der Landmaschinen die lokale Landwirtschaft berücksichtigt», so Frey. Die Maschinen stammen von umliegenden Bauernhöfen.

