Lilly Becker ist sauer

«Es ist nicht normal, dass sie ihn mit Sonnenmilch eincremt»

Boris Becker weilt mit seiner neuen Freundin und seinem Sohn in den Ferien. Das gefällt seiner Ex-Frau gar nicht. Sie legt sich mit Lilian de Carvalho Monteiro an.

Was Becker über den verbalen Angriff seiner Ex-Frau denkt, ist unklar. Er äusserte sich bisher nicht dazu.

Dieses Bild nervte Lilly Becker. Sie sagt: «Ich habe Lilian gebeten, mein Kind nicht zu bemuttern. Also ja, ich bin wütend.»

Lilly Becker ist wütend. Und zwar auf die neue Freundin von ihrem Ex-Mann Boris Becker. So ist auf Ferienfotos zu sehen, wie ihr gemeinsamer Sohn mit Becker, der zehnjährige Amadeus, von Lilian de Carvalho Monteiro eingecremt wird, sie Zeit mit ihm verbringt.

Ist doch kein Problem, denken jetzt vielleicht viele. Doch für die 44-Jährige ist es das. Die Fotos versetzen die Ex-Frau des sechsfachen Grand-Slam-Siegers gar in Rage.

«Hände weg von ihm!»

Im Interview mit der «Daily Mail» fährt sie die Krallen aus und sagt: «Es gibt ungeschriebene Regeln unter Frauen für solche Sachen. Als ich Boris’ neue Freundin wurde, habe ich mich an sie gehalten.» Als sie zum ersten Mal mit seinen Kindern aus erster Ehe in den Ferien gewesen sei, habe sie vorher seine Ex-Frau Barbara angerufen.

Von Lilian Monteiro aus sei nichts dergleichen passiert, meint Lilly Becker. Sie sagt: «Schlimmer noch: Sie hat mich ignoriert, als ich versucht habe, sie zu kontaktieren. Dabei war ich höflich und habe ihnen einen schönen Urlaub gewünscht.» Weiter kritisiert sie, dass Lilian Amadeus mit Sonnenmilch eincreme. Und: «Das ist ein Job für die Eltern. Ich habe Lilian gebeten, mein Kind nicht zu bemuttern. Also ja, ich bin wütend. Mein Sohn ist tabu für sie. Hände weg von ihm!»

13 Jahre mit Becker zusammen

Eifersüchtig sei sie aber nicht, betont Lilly im Interview mit der britischen Zeitung. Lilian solle ruhig mit Boris in die Ferien fahren, und Boris solle sein Leben als Junggeselle geniessen. Ihr sei einfach wichtig, dass die neue Freundin etwas kapiere, so die 44-Jährige – und wendet sich dann im Interview direkt an ihre Nachfolgerin: «Begreife, dass du nur das nächste Mädchen bist. Bitte mich nicht, das alles zu akzeptieren, denn ich weiss nicht, wo du hingehörst. Ich weiss nicht, wie lange du noch da sein wirst. Ich weiss gar nichts über dich.»