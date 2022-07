«Es ist nicht so legendär wie das Käsedress, aber das Design passt» 

So wurde das neue Ski-Outfit präsentiert.

Nach Wochen des Rätselns hat Swiss-Ski am Dienstagabend das Design des neuen Rennanzuges präsentiert. Er heisst «Levada», was auf rätoromanisch Sonnenaufgang bedeutet und kommt dementsprechend auch in den Farben der Sonne daher – dazu kommt noch Weiss.