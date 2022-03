André Breitenreiter: «Es ist noch nie jemand Meister geworden durchs Herbeireden»

Fans sind die grösste Bestätigung

Sperre für acht Spieler möglich

Auf das Topspiel gegen Basel folgt am Mittwoch in der englischen Woche bereits die nächste Aufgabe – auswärts geht es gegen den FC Luzern (20.30 Uhr, live im Ticker). Den Matchplan will der Trainer grundsätzlich auch gegen den Abstiegskandidaten nicht anpassen. «Wir sind in jedem Spiel in der Lage, früh zu attackieren. Wir machen das unabhängig vom Gegner. Wir wollen so spielen, haben aber auch einen Plan B und C», so der Coach weiter.