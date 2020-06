Corona-Lockerungen

«Es ist noch zu früh, die Abstandsregeln abzuschaffen»

Schon in zwei Wochen könnte die 2-Meter-Regel aufgehoben werden. Während die SVP und die SP den Schritt befürworten, steht Infektiologe Andreas Cerny dem Vorhaben kritisch gegenüber.

Für Andreas Cerny, Tessiner Arzt für Infektiologie, kommt eine Auflockerung zu früh: «Eine Reduktion des Mindestabstands noch diesen Juni wäre eine voreilige Reaktion.» Denn zurzeit könne man noch nicht sagen, was für Auswirkungen die Lockerungen vom 6. Juni haben werden.

Laut dem Bundesrat könne dies schon in zwei Wochen geschehen.

Seit März sollte man in der Schweiz im Rahmen des Social Distancing einen Mindestabstand von zwei Metern gegenüber seinen Mitmenschen einhalten. Nun könnte die Regel schon Ende Juni der Vergangenheit angehören. So antwortete Bundesrat Alain Berset während der Sommersession auf die Frage von Thomas Aeschi (SVP), ob der Bundesrat an seiner Sitzung vom 24. Juni den Mindestabstand «aufheben oder reduzieren» wird, unter anderem: «Eine Reduktion des Mindestabstands steht zur Diskussion.» Die Voraussetzung dafür: Die Fallzahlen müssten weiterhin tief bleiben.