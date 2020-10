In den ruhigen Morgenstunden schlagen sie zu. Zwischen zwei und vier Uhr, wenn die letzten Nachtschwärmer zu Hause sind und berufliche Frühaufsteher noch schlafen. Kriminelle, die es auf Geldautomaten abgesehen haben. In den letzten Tagen ging es Schlag auf Schlag: In der Nacht auf Donnerstag versuchten Unbekannte einen Geldautomaten in Rothrist AG in die Luft zu sprengen, um Geld daraus zu stehlen. Eine Nacht zuvor sprengten Kriminelle einen Bancomaten in Büren an der Aare BE in die Luft. Am Montag in Utzenstorf BE dasselbe. Treibt eine Bande ihr Unwesen? Die Kapo kann dies nicht ausschliessen.