Das Unterrichten mit Maske verändere die Dynamik im Unterricht, erzählt I.S. (24)*. Sie arbeitet als Aushilfslehrerin in einer Zürcher Primarschule.

Beim Znüni, in der Pause und im Turnunterricht: Seit einer Woche gilt im Kanton Zürich für Kinder ab der vierten Primarstufe die generelle Maskenpflicht. Im Kanton Luzern zieht man ab nächstem Montag nach: Ab dem 1. Februar müssen dort neu auch Schüler ab der fünften Klasse einen Mundschutz tragen.

Dennoch sei dies immer noch besser als Fernunterricht, so die Präsidenten der Verbände.

Durch die Masken gestalte sich der Unterricht schwieriger, sagt Lehrerin I.S. (24).

«Der Unterricht gestaltet sich definitiv schwieriger, wenn Kinder wie Lehrperson ständig eine Maske tragen müssen», sagt I. S.* (24). S. unterrichtet als Aushilfslehrerin an einer Zürcher Primarschule. Seit neuestem gilt dort – wie im restlichen Kanton Zürich – für alle Schüler ab der vierten Klasse eine generelle Maskenpflicht. «Ob in der Pause, im Sportunterricht oder beim Umziehen in der Garderobe – die Maske darf von den Kindern auf dem Schulhausareal nie abgezogen werden.»