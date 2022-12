Briten wollen Harry und Meghan nicht bei Charles' Krönung sehen

Nun werden Stimmen in der britischen Öffentlichkeit immer lauter, die fordern, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan (41) von der Krönungszeremonie von Charles III. (74) am 6. Mai ausgeschlossen werden.

Hinter den Palastmauern des britischen Königshauses ist man angeblich «traurig», Prinz William (40) «stocksauer», die Presse tobt: Mit den ersten Folgen ihrer Netflix-Doku «Harry & Meghan» haben Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) in Grossbritannien eine Welle der Empörung ausgelöst. «So schmerzhaft! Royals zutiefst verärgert über Harrys Beleidigungen», titelte etwa die Zeitung «Daily Express» am Freitag.

«Ich hoffe, sie kommen nicht»

Der frühere Chef der Konservativen, Iain Duncan Smith, sagte am Sonntag der «Daily Mail»: «Wenn sie die königliche Familie so sehr ablehnen, warum sollten sie dann an der Krönung teilnehmen?» Er ergänzte, dass die Leute «vollkommen berechtigt wären, das Paar auszubuhen, sollten sie auftauchen.» Lady Antonia Fraser, die Historikerin und Autorin, fügte hinzu: «Ich hoffe, sie kommen nicht, weil ich möchte, dass der König und die Königin im Mittelpunkt stehen. Sie sollten Händchen haltend in Hollywood bleiben.»