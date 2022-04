3 mit Sex  - «Es ist passiert! Wir hatten Sex zu dritt»

Unverhofft kommt es in der WG an einem Montagabend zu einer feuchtfröhlichen Party.

«Ich spüre den Frühling so krass!», sagte Lars, und öffnete ein Bier. «Ich bin ständig fröhlich und horny!» Ich wusste genau, was er meinte. Mir ging es genau gleich. Seit die Sonne die triste Zeit des Winterschlafs vertrieben hatte, war ich kaum mehr zu halten. Da konnte meine Beziehung mit Hanna noch so glücklich sein – der hormonelle Wahnsinn packte mich. «Ich habe heute zwei hotte Typen gesehen, das gibt mir Hoffnung», witzelte Ella. Auch sie schien ihren Liebeskummer vor lauter Frühlingsgefühlen langsam zu vergessen.

Es war Montagabend, 19 Uhr, es war immer noch taghell, und wir sassen auf dem Balkon und rauchten. «Auf uns und auf den Sommer!», rief ich euphorisch. «Jetzt betrinken wir uns!» Abstürze am Montag sind ja meine Lieblingseskapaden. So unverhofft und leicht. Schliesslich muss man die Feste feiern, wie sie fallen.

«Wir hatten Sex zu dritt»

Wir wechselten von Bier auf Gin Tonic, drehten die Musik hoch und um halb neun tanzten wir in der Küche. «Wisst ihr was? Ihr seid einfach die beste WG der Welt!», lallte Ella und umarmte uns. Dem konnten wir nur zustimmen und prosteten uns ob dieser Liebeserklärung mit Shots zu. Rückblickend war wohl das der Fehler. Oder der dritte Gin Tonic und das anschmiegsame Tanzen danach.

«Was hatten wir getan?!»

Ob es gut war oder nicht, können wir, glaube ich, alle nicht mehr so genau sagen. Wir waren zu benebelt. Als ich ziemlich erschöpft aus Lars’ Bett aufstand und in mein Zimmer torkelte, schlief ich auf der Stelle ein. Und als ich am nächsten Morgen mit furchtbarem Kopfweh aufwachte, dachte ich an Hanna. Sie kannte Ella und Lars inzwischen auch recht gut und hatte sie ins Herz geschlossen. Was hatten wir getan!?