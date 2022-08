Freiwillige sammeln im Alostein Abfall auf Wanderwegen ein

Bei einer koordinierten Aktion laufen zahlreiche Freiwillige am Sonntag verschiedene Wanderwege im Alpstein ab und sammeln den liegen gelassenen Abfall wieder ein. Am Samstag hätte auch das Toggenburg aufgeräumt werden sollen, aber wegen des Wetters meldeten sich zu wenige Freiwillige.

Gestartet wurde in den frühen Morgenstunden. «Von Brülisau und von Wasserauen starteten die Teilnehmenden und liefen über verschiedene Wege durch den Alpstein», sagt Dörig. Rund 20 Personen nahmen am Anlass teil. Am Ende des Tages werde für alle ein Grillabend organisiert. Dörig selbst habe um den Seealpsee Abfall eingesammelt und wurde positiv überrascht: «Ich war erstaunt, wie wenig Abfall es dieses Jahr ist. In den vergangenen Jahren wurde viel mehr liegen gelassen.»