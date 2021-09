Manchester United in Bern - «Ich habe mein Velo mit Polizeischutz aus dem Parking geholt»

Manchester United logiert für das Hinspiel in der Champions-League-Gruppenphase gegen YB in Bern. Und zwar nicht etwa in einem Luxushotel, sondern im eher günstigen Prizeotel beim Rosengarten. In dem Neubau gibt es nicht nur Hotelzimmer, sondern auch rund 150 Wohnungen. Für die Anwohnerinnen und Anwohner ist der Besuch der Star-Truppe um Cristiano Ronaldo eine besondere Abwechslung.