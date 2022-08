23-jähriger in Kreuzlingen TG gestorben: «Es ist schrecklich für die Familie»

Noch immer ist unklar, was in der Nacht auf Sonntag in Kreuzlingen TG geschah. Ein Mann verstarb auf einem Sportplatz. Die Polizei ermittelt weiterhin in alle Richtungen.

1 / 6 Auf der Tartanbahn des Sportplatzes Burgerfeld in Kreuzlingen TG wurde der 23-Jährige aufgefunden. 20Min/leo Zuvor hatte sich der Mann von einem Bekannten am Bärenplatz verabschiedet. 20Min/leo In der Nachbarschaft zeigt man sich schockiert über den Vorfall. «Es ist traurig, dass jemand so jung sterben muss», sagt ein Anwohner. 20Min/leo

Darum gehts Ein 23-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Kreuzlingen verstorben.

Die Polizei ermittelt weiterhin in alle Richtungen.

Der Leichnam wird am Institut für Rechtsmedizin untersucht.

Ob der Tod eine medizinische Ursache hatte, ist offen.

Ein 23-jähriger Mann verlor am späten Samstagabend auf dem Sportplatz Burgerfeld in Kreuzlingen TG sein Leben. Um 23.30 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass ein bewusstloser Mann auf der Tartanbahn liege. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Am Montag ist noch immer unklar, wie der Mann ums Leben kam.

Wie ein Mitarbeiter eines Imbissstands in der Nähe des Sportplatzes zu 20 Minuten sagt, kenne man die Familie des Verstorbenen. «Wir kennen seinen Bruder sehr gut», sagt der Mann. Offenbar stehe ein medizinisches Problem im Vordergrund. «Es ist schrecklich für die Familie», so der Mitarbeiter. Aus Rücksicht auf deren Privatsphäre möchte man keine weiteren Informationen preisgeben.

Nachbarschaft ist schockiert

Ein medizinisches Problem als Todesursache will die Kantonspolizei nicht bestätigen. Zur Klärung der Ursache sei der Leichnam ins Institut für Rechtsmedizin nach St. Gallen gebracht worden. «Wir ermitteln weiterhin in alle Richtungen», sagt Mediensprecher Daniel Meili. Ein Augenschein vor Ort zeigt, dass der Platz offenbar videoüberwacht wird. Seien allfällige Videoaufnahmen vorhanden, würde man diese in die Ermittlungen mit einbeziehen.

In der Nachbarschaft zeigt man sich schockiert über den Vorfall. Ein Mann, der anonym bleiben möchte, sagt gegenüber 20 Minuten, dass sich öfters junge Menschen am Abend auf dem Sportplatz treffen würden, um Party zu machen.

Laut einem zweiten Anwohner hat man keine Sirenen gehört, aber: «Ich habe am Samstagabend gesehen, wie einige Leute in Richtung Sportplatz rennen.» Vom Vorfall ist er erschüttert: «Es ist traurig, dass jemand so jung sterben muss», sagt der Anwohner.

Polizei bittet um Hinweise

Am Sonntagabend veröffentlichte die Kantonspolizei Thurgau einen Zeugenaufruf. Bis Montag sind bei der Polizei rund ein Dutzend Hinweise eingegangen.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Informationen hat, soll sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Nummer 058 345 22 22 melden.