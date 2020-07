vor 31min

Harter Alk an Sek-Abschluss

«Es ist sehr bedenklich, dass ein solcher Anlass derart ausarten kann»

Die Abschlussfeier einer Sek-Klasse aus Walenstadt ist eskaliert. Es wurde reichlich Schnaps konsumiert. Besorgt hat den Alkohol die Schulratspräsidentin. Eltern prüfen nun rechtliche Schritte gegen sie.



von Michel Eggimann, Patrick Gasser

1 / 5 Minderjährige Sek-Schüler aus Walenstadt haben ihren Abschluss mit hartem Alkohol gefeiert. privat Den Alkohol besorgt hat die Schulratspräsidentin. privat Die Feier ist offenbar ausgeartet. Die Rede ist von einem ohnmächtigen Mädchen und Jugendlichen, die Erbrechen mussten. privat

Eine Sek-Klasse von 21 Schülern aus Walenstadt SG hat am Wochenende den Abschluss der offiziellen Schulzeit gefeiert. Dazu hat man sich in einer Hütte in Flumserberg getroffen. Gefeiert haben die minderjährigen Jugendlichen auch mit Schnaps. Wie publik wurde, ist die Feier eskaliert. Die Rede ist von einem ohnmächtigen Mädchen und Jugendlichen, die erbrechen mussten.

Oliver Zerres, dessen Tochter auch ihren Abschluss gefeiert hat, findet in einem Elternbrief sehr deutliche Worte. Was ihn besonders stört, ist die Tatsache, dass die Schulratspräsidentin den Jugendlichen den harten Alkohol besorgt hat. Er schreibt: «Es ist sehr bedenklich, dass ein durch unsere Schulratspräsidentin organisierter Anlass derart ausarten kann.» Wie er erfahren hat, seien – bis auf wenige Ausnahmen – alle «total besoffen» gewesen. Beaufsichtigt seien die Jugendlichen nicht gewesen.

Eltern prüfen rechtliche Schritte

Seine Frau und eine Kollegin hätten ihre Kinder nach der Benachrichtigung von seiner Tochter abgeholt. Im Brief meint Zerres weiter: «Ich weiss nicht, inwieweit Ihr als Eltern darüber informiert wurdet, dass sich unsere Kinder ohne jegliche Aufsicht die Kante mit hartem Alkohol gegeben haben.» Er und seine Frau seien sich bewusst gewesen, dass an der Feier Wein und Bier getrunken werde, doch von Schnaps seien sie nicht ausgegangen.

Der Vater belässt es aber nicht beim Brief an die anderen Eltern. Sie würden sich weitere rechtliche Schritte gegen die Schulratspräsidentin vorbehalten, schreibt das Ehepaar Zerres im Brief, der auch von einem anderen Paar unterschrieben wurde. Es sei absolut unverständlich, dass ein Mitglied eines Schulrates und Mutter einer Mitschülerin «mit voller Absicht eine ganze Klasse von 14- bis 16-jährigen Jugendlichen in Gefahr bringt». Zu 20 Minuten führt er aus: «21 Kinder mit literweise hartem Alkohol zu versorgen, ist fahrlässig.» Zudem fragt sich der Vater, was die nächste Eskalationsstufe sei: «Etwa, dass den Schülern harte Drogen für eine Abschlussfeier zur Verfügung gestellt werden?»

Schulratspräsidentin verteidigt sich

Mit der betroffenen Schulratspräsidentin, Pascale Dürr, hatte Petra Zerres noch in der gleichen Nacht Kontakt. Die Schulratspräsidentin meinte, es sei alles in Ordnung an der Feier, sie stünde in Kontakt mit ihrer Tochter.

Dürr hat sich bisher nicht öffentlich zum Fall geäussert. Sie kündigte für Donnerstag eine Stellungnahme an.