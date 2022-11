Basel: Sex-Shop findet seit drei Jahren kein neues Lokal

«Diese Doppelmoral kann ich nicht verstehen – man wird in den Medien mit dem Thema Sextoys ständig konfrontiert», so Mark Marty, Inhaber von Marty’s Peepstore. Seit drei Jahren sucht der Unternehmer ein neues Ladenlokal für seinen Sex-Shop in Basel. Und jetzt drängt die Zeit plötzlich.

Erst am 5. Oktober hatte das Bau- und Gastgewerbeinspektorat Basel-Stadt die Baupublikation zur Sanierung des gesamten Gebäudes veröffentlicht. Jetzt hat Marty nur noch sechs Monate Zeit, bevor er sein Lokal am Steinenbachgässlein endgültig verlassen muss.

«Es ist alles clean hier»

Aus diesem Grund feile er bereits jetzt an einem neuen Konzept. «Zukünftig soll der Fokus auf Personal-Healthcare, Lifestyle, Bondage (BDSM), Singles und jungen Pärchen liegen», so der Eigentümer. Demnach werde der neue Laden so hell, freundlich und zeitgemäss wie möglich sein. Weg von den aktuellen Milchglasscheiben und Videokabinen, hin zu einer offenen Gestaltung. «Man soll nur ein wenig in den Laden reinschauen können», erklärt er. Mit diesem Wandel erhofft er sich dann auch die Zusage eines Mieters.