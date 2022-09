London: «Es ist so traurig und surreal, wir können es alle noch gar nicht glauben» 

Nachdem verkündet wurde, dass die Queen verstorben ist, versammelten sich Hunderte Leute vor dem Buckingham Palace in London.

Queen Elizabeth II. ist tot. Das verkündete das britische Königshaus am Donnerstag um 19.30 Uhr. Die Nachricht hallt durch die Strassen von London. Vor dem Buckingham Palace haben sich Hunderte trauernde Menschen versammelt. Am Tor zum Palast wurden bereits etliche Blumensträusse hinterlassen. Eine Schweizerin, die zurzeit in der Grossstadt lebt, erzählt von der Situation vor Ort: «Kurz bevor die Nachricht publik wurde, bin ich über den Piccadilly Circus gelaufen. Wo sonst etliche Fahnen hängen, war nichts, die Flaggen waren alle verschwunden.»