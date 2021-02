Sobald im Winter die Temperaturen milder werden, fangen Pflanzen an zu blühen.

In der Schweiz sind die Temperaturen zurzeit sehr mild.

Ist es denn schon Frühling? Das könnte man meinen, wenn man einen Blick auf die Pollenprognose des Schweizerischen Allergiezentrums wirft. So ziehen bereits die ersten Pollen durch die Luft.

Vor allem Hasel- und Erlenpollen könnten in den nächsten Tagen bei Allergikern für Schnupfen und rote Augen sorgen. Dass der erste Pollenflug bereits so früh beginnt, ist laut Klaus Marquardt, Meteorologe von Meteo Schweiz, keine Seltenheit. Grund dafür sind die milden Temperaturen, die zurzeit in der Schweiz herrschen.