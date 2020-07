vor 1h

Gewaltige Lawine

«Es ist spektakulär, wie der Gletscher arbeitet»

Ein Leser-Reporter konnte am letzten Wochenende ein atemberaubendes Naturereignis mit der Kamera einfangen. Vom Tödigletscher ist ein grosser Brocken Eis abgebrochen. Ein Gletscherforscher erklärt das Phänomen.

von Nathan Keusch

Gletscher-Abbruch am Tödi Im Video sieht man die Lawine von der Fridolinshütte in den Glarner Alpen aus. Leser-Reporter

Darum gehts Am Tödi ist es zu einer Lawine wegen eines Gletscher-Abbruchs gekommen.

Ein Leser-Reporter war fasziniert vom Anblick.

Durch die Klimaerwärmung könnte es noch zu viel grösseren solcher Gletscher-Lawinen kommen.

Auf dem Tödi in den Glarner Alpen liegt eine dicke Eiskappe. Leser-Reporter Daniel Landolt (39) war am letzten Wochenende mit vier Freunden auf einer Bergtour in der Region unterwegs, als die Truppe Zeuge eines atemberaubenden Naturereignis wurde: Ein grosses Stück Eis brach vom Tödigletscher los und rollte als Lawine den Berg hinunter.

«Plötzlich hörten wir ein lautes Knacken fast wie ein Donnergrollen», erzählt Landolt. Die Truppe machte zu diesem Zeitpunkt gerade Rast in der Fridolinshütte, die eine gute Sicht auf den Tödigletschers zulässt. Der erfahrene Berggänger Landolt wusste sofort: «Jetzt kommt irgendwo etwas runter.» Ein Blick in Richtung Berg habe seinen Instinkt bestätigt. Landolt reagierte schnell: Er zückte sein Handy und konnte den Gletscher-Abbruch mit der Kamera einfangen. Auch für ihn, der in den Bergen zuhause ist, war der Anblick der rohen Naturgewalt eindrücklich: «Es ist einfach spektakulär, wie die Gletscher arbeiten.»

Kein Zusammenhang mit Klimaerwärmung

Der Glaziologe Matthias Huss von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) ordnet das Phänomen als ganz normalen Prozess ein:«Der Schnee lagert sich auf dem Gipfel an, wird dort zu Eis und wandert dann Richtung Felswand, wo das Eis schlussendlich abbricht.» Der Gletscherforscher geht davon aus, dass sich bei diesem Gletscher-Abbruch einige 10’000 m³ Eis losgelöst haben. Dies sei ein mittelgrosser Abbruch, aber an dieser Stelle ungefährlich.

Gletscher-Abbrüche dieser Grössenordnung seien nicht auf die Klimaerwärmung zurückzuführen, sagt Huss. In einem wärmeren Klima könnten diese sogar abnehmen, da sich schlicht zu wenig Eis auf dem Gipfel ansammle, das dann abbrechen könne.