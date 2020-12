1 / 4 Der Druck wegen der Lehrstellensuche ist bereits ab der ersten Oberstufe zu spüren (Symbolbild). Simon Tanner Die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) möchte, dass Lehrstellen bereits ein halbes Jahr früher auf der staatlichen Lehrstellenplattform Luna veröffentlicht werden. Damit müssten Jugendliche schon in der zweiten Oberstufe eine Lehrstelle finden. Franziska Rothenbühler Viele Schüler wissen aber in diesem Alter noch nicht, was sie später machen wollen. Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz lehnt die Forderung ab. Der Druck auf die Schüler werde zu gross. Johanna Bossart

Darum gehts Die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz fordert, dass Lehrstellen bereits ein halbes Jahr früher als bisher ausgeschrieben werden.

Lehrer und Gewerbe wehren sich gegen die Forderung: Dies würde den Druck auf die Jugendlichen erhöhen.

Jugendliche erzählen, wie sie die Lehrstellensuche erleben.

Jugendliche sollen sich zukünftig schon früher um eine Lehrstelle kümmern. Die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) fordert, dass Lehrstellen bereits ein halbes Jahr früher als bis jetzt auf der staatlichen Lehrstellenplattform Luna veröffentlicht werden. «Schüler beginnen schon in der zweiten Oberstufe, sich umzusehen», sagt der Präsident der Organisation, Christophe Nydegger, zu SRF.ch. Deshalb sollen die Ausschreibungen für die Schüler auch schon in der zweiten Oberstufe sichtbar sein. Zu diesem Zeitpunkt sind die Jugendlichen rund 14 Jahre alt.

Dass sich Schüler schon vor der dritten Sekundarstufe um eine Lehrstelle kümmern, habe sich in den letzten Jahren leider so eingebürgert, sagt Samuel Zingg, Vizepräsident vom Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Das ursprüngliche Agreement in den Lehrbetrieben, die Verträge nicht vor dem 1. November zu unterschreiben, scheint vergessen. «Früher gab es mehr Lehrstellensuchende als Lehrstellen, heute ist es umgekehrt», sagt Zingg. Dies habe zur Folge, dass Firmen schon früh versuchen würden, die guten Lehrlinge zu rekrutieren. Durch dieses Vorgehen erhöhe sich der Druck auf die Jugendlichen. «Deshalb versuchen sie, möglichst früh eine Lehrstelle zu bekommen», erklärt Zingg. Er lehnt den Vorschlag der SBBK strikt ab.

«Auch die Noten müssen passen»

«Ich habe noch keine Ahnung, was ich später einmal machen will, vielleicht etwas mit Zeichnen oder Animation», sagt D. Z. (13) aus Zürich. Sie ist momentan in der ersten Oberstufe, und die Lehrstellenwahl sei unter Klassenkameraden bereits ein Thema. «Es ist stressig, herauszufinden, was ich in Zukunft werden will und wie ich es erreichen kann.» Und nicht nur das: «Wenn ich eine Lehrstelle will, müssen auch die Noten passen.»

Bund unterstützt Lehrstellensuchende Zurzeit ist die Besetzung der Lehrstellen für den Sommer 2021 im Gange. Erste Einschätzungen aus den Kantonen deuten laut dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) darauf hin, dass die Besetzung vergleichbar mit den Vorjahren verläuft. «Bei Schliessungen von Lehrbetrieben ist es bisher weitestgehend gelungen, Jugendliche in bestehenden Lehrverhältnissen in andere Lehrbetriebe zu vermitteln», teilt das SBFI mit. Aufgrund der Pandemie könne der Berufswahlprozess derzeit aber nicht überall im gewohnten Rahmen stattfinden. Deshalb hat der Bund die Taskforce «Perspektive Berufslehre» ins Leben gerufen: Ihre Aufgabe ist es, den Lehrstellen- und Absolventenmarkt zu beobachten und wo nötig Massnahmen zu ergreifen.

Ein Ziel vor Augen kann helfen

Lino Lötscher (16) ist im zweiten Lehrjahr als Automatiker bei der Pilatus Flugzeugwerke AG. Seine Suche nach einer Lehrstelle begann schon in der zweiten Oberstufe mit mehreren Schnupperlehren. Zu Beginn der dritten Oberstufe unterschrieb er den Lehrlingsvertrag. «Es gab schon einen gewissen Druck, eine Lehrstelle zu finden, aber für mich war klar, dass ich Automatiker werden will.» Auch Luca Romani (17) war zielstrebig: «Eine Lehre als Polymechaniker war bereits in der Primarschule mein Ziel.» Deshalb habe er sich auch früh selbst nach Lehrstellen umgesehen. Mitte zweiter Oberstufe fand er einen Ausbildungsplatz: «Umso später man dran ist, desto weniger Stellen gibt es», sagt er. Nachdem der Vertrag unterschrieben war, sei seine Motivation in der Schule gesunken: «Ich habe mir nicht mehr so viel Mühe gegeben wie vorher.»