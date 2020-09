Es handelte sich dabei um eine Hardstyle-Party. Der Leser-Reporter findet es grenzwertig, dass so etwas zugelassen wird.

Am Samstag fand eine grosse Veranstaltung auf der Euregia-Fähre statt.

Ein Leser-Reporter befand sich am Samstag auf einem Kursschiff auf dem Bodensee, als eine Fähre entgegenkam, die für eine Veranstaltung genutzt wurde. Dabei handelte es sich um eine Hardstyle-Party, die von Project Hardstyle organisiert wurde. Abgelegt hatte das Schiff in Romanshorn TG. Die Veranstaltung obliegt den Verordnungen des Bundes, und auch eine Maskenpflicht wurde den Besuchern der Party auferlegt.

Doch diese wurde von den Feiernden nicht wirklich eingehalten. «Ich sah durch das Fernglas sehr viele Gäste, die keine Maske trugen», so der Leser-Reporter gegenüber 20 Minuten. Er schätzt, dass sich zwischen 500 und 700 Menschen an Bord des Partyschiffs befanden. «Es ist total grenzwertig, dass man so etwas überhaupt zulässt», findet der Leser-Reporter.