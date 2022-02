GC-CEO Jimmy Berisha: «Es ist traurig»

Der 39-Jährige zeigt sich nicht besonders optimistisch über eine baldige Stadioneröffnung. «Wir haben mal gesagt 2024/25, ich muss ehrlich sagen, das hängt davon ab, wie lange es geht, bis die Beschwerden vom Tisch sind», so Berisha. Wenn die Stimmrechtsbeschwerde, die im Februar erledigt sein sollte, abgewiesen ist, steht die Eingabe vom Gestaltungsplan an. Berisha: «Wir erhoffen uns keine Beschwerden, aber wir rechnen damit.» Für den früheren GC-Sportchef ist klar, dass die Beschwerden der grösste Zeitfresser sind.

«Nur Knüppel zwischen die Beine werfen»

Für die Klagenden hat Berisha kein Verständnis. «Die meisten, die die Beschwerden machen, verstehen etwas nicht. Es wird ja sowieso kommen. Ihr Ziel ist nur, es zu erschweren und uns Knüppel zwischen die Beine zu werfen.» Die Architekturfirma HRS habe gemäss seinen Schätzungen schon einen achtstelligen Betrag ins Stadion investiert, ohne auch etwas zu bauen. «Das man so etwas zulässt, ist auch fragwürdig», so der Geschäftsführer.

Politisch sieht Berisha die Hände des FCZ und GC gebunden. Für ihn ist wichtig, dass beide Teams wieder mit guten Auftritten aufwarten. «Imagetechnisch ist es immer einfacher, wenn es sportlich läuft. Auf dem Platz Leistung zeigen. Wieder in Europa spielen und so die Leute wieder auf die Seite holen. Ich sehe derzeit keine Möglichkeit, die Situation anders zu behandeln.» Das Einzige was derzeit wohl in der Stadion-Situation klar ist: Der FCZ und GC werden wohl noch länger als gewünscht im Letzigrund agieren.