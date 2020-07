Domat/Ems GR

«Es ist dreist, dass das Holz einfach geklaut wird»

Eine Leserreporterin filmt, wie auf dem Kinderspielplatz La Vals in Domat/Ems GR in grossem Stil Holz von der Feuerstelle mitgenommen wird. Die Gemeinde hat nun ein Auge darauf.

Eine Leserreporterin befand sich am Montag am Spielplatz La Vals in Domat/Ems GR, als sie merkte, dass drei Männer bei der Feuerstelle sich grosszügig beim Holz bedienten. «Ich habe gesehen, wie drei Herren viel Holz mitgenommen haben und in ein Auto packten», schildert die 23-Jährige. Als einer nochmals zur Feuerstelle zurückkehrte, zückt sie das Handy und filmte, wie dieser noch mehr Holz in das Auto verstaute. Alles Holz wurde in das gleiche Auto geladen. Die genaue Menge konnte sie nicht bestimmen. «Es war sicherlich ein Kistchen voll», meint sie.