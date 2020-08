1 / 5 Nicht nur der Lockdown sorgte für Zoff – auch Diskussionen über Corona können Beziehungen strapazieren. imago images/Sven Simon Für viele Beziehungen ist die Pandemie ein Stresstest. imago images/Hans Lucas Für Konflikte sorgt unter anderem das Thema Maskenpflicht. KEYSTONE

Darum gehts Gegensätzliche Meinungen sorgen im Freundeskreis und in der Familie zu Konflikten.

Soziologe Ueli Mäder sieht in den Diskussionen aber auch die Chance auf eine neue Konfliktkultur.

Die Eltern halten sich nicht an die Quarantäne, die Schwester likt auf Social Media Posts pro Maskenpflicht und der Arbeitskollege spielt die Pandemie mit Memes herunter: Corona sorgt für eine Spaltung der Gesellschaft – und diese macht nicht halt vor privaten Gefilden, sondern beeinflusst insbesondere unsere Beziehungen zu unseren engsten Menschen.

Dario M.* (33) kennt das Problem: Sein Vater ist Risikopatient – nehme das Virus aber nicht mehr Ernst. «Er es kann es jeweils kaum erwarten mich zu umarmen und lässt die ganze Sache schleifen.» Der Vater habe erst gerade Leberkrebs überlebt und sei noch immer in Behandlung. «Ich mache mir ständig Sorgen, wenn er beispielsweise mit dem Öffentlichen Verkehr reisen muss.» M.* beobachte, wie die Eltern und auch sonstige Verwandte die Situation verharmlosen. «Ich fühle mich machtlos und dies macht mich wütend.» Da er der Sohn sei, würden seine Bedenken abgespiesen mit «ja mir werded schonid chrank». Und: Sein Vater gehöre noch zu den Vernünftigen in der Familie. «Die Situation spaltet Freundeskreise sowie Familien.»

Eine andere Leserin berichtet von einem weiteren Familienstreit: Ein Onkel sei sehr strikt gewesen und habe die Maske sogar Zuhause getragen – der andere Onkel sah das nicht so eng. «Es kam zu einem riesigen Konflikt unter den zwei.»

Wenn die Kollegen Anti-Masken-Parolen posten

Die Spaltung ist aber auch im Freundeskreis zu beobachten: « Es ist traurig zu sehen, dass Menschen die ich mag sich angesichts einer Notsituation derart verändern können », sagt Leser R. B. (31) zu 20 Minuten. Manche seiner Kollegen würden ständig Anti-Masken- und Anti-Impf-Parolen auf Social Media veröffentlichen. «W enn diese dummes Zeug posten verwickle ich sie jeweils in Diskussionen und lasse es drauf an kommen von ihnen blockiert zu werden .» Von einer weiteren Konfliktsituation berichtet eine andere Leserin: Ihr Kollegen hätten während dem Lockdown auf Social Media fürs Zuhausebleiben geworben – und seien dann trotzdem rausgegangen. «Das konnte ich so gar nicht verstehen.»

«Corona-Leugnerei und Aufs-Quarantäne-pfeifen ist offiziell im Bekanntenkreis angekommen», schreibt R.F.* (32). Die «Corona-Skeptiker-Posts» zweier Bekannten seien ihr bereits in der ersten Phase der Coronakrise aufgefallen, nun hätten diese die Quarantänepflicht eiskalt ignoriert. «Dazu kamen dann weitere Posts darüber, dass es gar keine zweite Welle gibt und so weiter», schreibt R. «Solches Zeug geht mir extrem auf die Nerven und hat leider meine Sicht auf die Personen negativ beeinflusst. Ich denke, viele haben diese Erfahrung machen müssen in der vergangenen Zeit.»

«Eine Freundin möchte mich nicht mehr sehen»

Nicht nur Konflikte aufgrund von Corona sorgen für Spaltung in der Gesellschaft – auch die Angst vor einer Ansteckung kann Beziehungen strapazieren: «E ine Freundin von mir möchte mich nicht mehr sehen, da ich im Spital arbeite », schreibt Sarah L. (34). « Das hat schon einen Knacks in unser Freundschaft gegeben. » Das sei in ihrer Branche kein Einzelfall: Eine Arbeitskollegin dürfe deshalb ihren Neffen nicht mehr sehen. «Die Eltern haben Angst, dass ihre Kinder sterben könnten.»

*Name der Redaktion bekannt