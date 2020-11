Cheyennes Eltern, Schauspieler Uwe (64) und Ex-Model Natascha Ochsenknecht (56), sollen sich sehr über den Nachwuchs freuen. «Beide hatten Tränen in den Augen», sagte Cheyenne vergangene Woche gegenüber «Bild».

Sogar der (unbekannte) Vater in spe steht Rede und Antwort.

In einem Q&A auf Instagram geht sie nun detailliert auf die Fragen ihrer Community ein.

Als sie vergangene Woche ihr süsses Geheimnis enthüllte, war Cheyenne Ochsenknecht bereits im sechsten Monat schwanger. «Es ist ein absolutes Wunschkind», verriet die 20-Jährige damals gegenüber «Bild». Und fügte an, dass ihre Eltern – Natascha (56) und Uwe Ochsenknecht (64) – Tränen in den Augen gehabt hätten, als sie von der Schwangerschaft erfuhren.

Mami Natascha war dann auch dabei, als Cheyenne ihr erstes TV-Interview zur Schwangerschaft gab. Und die Grossmutter in spe weiss auch schon, welches Geschlecht das Baby hat – Cheyenne selbst will es erst an ihrer Gender-Reveal-Party erfahren, wie sie gegenüber RTL sagte.