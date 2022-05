Forensischer Psychiater: «Es ist typisch, dass Amokläufer Aussenseiter sind»

Das schlimmste Schulmassaker in den USA seit zehn Jahren sorgt auf der ganzen Welt für Entsetzen. An der Robb Elementary-Grundschule in Uvalde, Texas, tötete der 18-jährige Salvador Ramos in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mindestens 19 Schulkinder und zwei Lehrerinnen. Zudem schoss er der eigenen Grossmutter ins Gesicht – sie überlebte. Der Angreifer, dessen Motiv zunächst unklar blieb, wurde von Polizisten erschossen.