Kritik an Weihnachtsbeleuchtung – «Es ist unfassbar, dass so viel Geld und Strom verschwendet werden»

News-Scout Uwe Mansfeld nervt sich darüber, dass die Weihnachtsbeleuchtung bereits so früh im November in Betrieb ist: «Es würde doch auch zwei Wochen vor Weihnachten ausreichen.»

Auch beim Emmen Center montiert man die Weihnachtsbeleuchtung jeweils schon Anfang November. Die Mall of Switzerland schaltet die Beleuchtung erst am 24. November ein.

Beim Mythen Center will man mit den Lichtern den Besucherinnen und Besuchern eine Freude bereiten: «Gerade in dieser dunklen Zeit ist für viele Menschen ein Leuchten wichtig.»

News-Scout Uwe Mansfeld nervt sich, dass beim Mythen Center in Schwyz schon seit neunten November die Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb sei: «Dieses Licht leuchtet die ganze Nacht hindurch und der ganze Himmel ist hell erleuchtet.» Was ihn daran in erster Line ärgert: «Ich verstehe nicht, warum die Weihnachtsbeleuchtung schon Anfang November eingeschaltet wird. Es würde doch auch noch zwei Wochen vor Weihnachten genügen.» Mansfeld stört sich aber nicht nur an der Beleuchtung, er stellt sich auch noch die Frage nach der Nachhaltigkeit dieser Beleuchtung: «Ich finde es unmöglich, dass so viel Geld und Strom verschwendet werden.»