Michelle Hunziker war bei der Geburt ihres Enkels Cesare dabei

Auroras Bébé kam am 30. März in der Clinica Sant'Anna in Sorengo TI zur Welt. Er hört auf den Namen Cesare Augusto.

Michelle Hunziker könnte nicht glücklicher sein. Im März wurde ihre älteste Tochter Aurora Ramazzotti zum ersten Mal Mutter und machte die Moderatorin damit zum stolzen Grosi. Die 46-Jährige sprach nun in der italienischen Talkshow «Vermissimo» erstmals über ihre neue Rolle. Im Gespräch mit Gastgeberin Silvia Toffanin offenbarte die gebürtige Bernerin, dass sie bei der Geburt von Enkel Cesare sogar dabei war. Sie habe gesehen, «wie das Baby aus dem Bauch meiner Tochter kam». Die Aussage lässt vermuten, dass die 26-Jährige einen Kaiserschnitt in der Tessiner Klinik Sant'Anna hatte .

Michelle Hunziker erlebte die Schwangerschaft von Aurora intensiv mit

Über ihre neue Rolle hatte sich Michelle Hunziker schon vor der Geburt viele Gedanken gemacht. «Ich bin stolz darauf, eine so junge Oma sein zu können, denn dann kann ich mit meinem Enkel herumtollen, ich nehme ihn mit zum Skilaufen, zum Sport, ich habe noch so viel Energie», kündigte sie Ende letzten Jahres in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung «Corriere della Sera» an.