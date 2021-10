41 Ansteckungen in Muttenzer Altersheim – «Es ist unklar, wie das Virus ins Altersheim gelangte»

Am Donnerstag meldete die Baselbieter Gesundheitsdirektion, dass im Alters- und Pflegeheim Käppeli in Muttenz 41 Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Unter den Angesteckten befinden sich 27 Bewohnerinnen und Bewohner und 14 Mitarbeitende des Alters- und Pflegeheims. Eine Bewohnerin verstarb am Donnerstag. Das Amt für Gesundheit machte aus Datenschutzgründen keine Angaben zum Zusammenhang mit einer Infektion. Nun nahm das Altersheim am Freitag Stellung zu den Ansteckungen.