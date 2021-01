Ehepaar erlebte Bergsturz in Raron VS : «Es ist uns so richtig in die Knochen gefahren, wir haben nur noch gezittert»

Theresia und Walter Schläpfer erlebten den Bergsturz in Raron VS aus nächster Nähe. Der Schreck sei beiden in die Knochen gefahren, sagen sie. Auch ihr Hund hat nur noch geschlottert.