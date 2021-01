Der Hauseigentümerverband teilt in einem Schreiben mit, was beachtet werden muss.

Auf Social Media gab es in den letzten Tagen unzählige Bilder und Videos vom vielen Schnee in der Schweiz. Viele Leute haben das Wetter genossen und ihre Freizeit draussen verbracht. Die weisse Pracht sorgte aber auch für Chaos. Wege mussten gesperrt werden, der ÖV kam teils zum Erliegen und es gab Unfälle auf den Strassen. Wer sein Auto draussen parkierte, musste zur Schaufel greifen, um das Fahrzeug frei zu bekommen. Dabei verärgerten einige die Nachbarn. Eine St. Gallerin schrieb sarkastisch in einer regionalen Facebook-Gruppe: «Solche Nachbarn hat man doch gern. Zu faul, die Schippe zwei Meter nach links zu schieben, um den Parkplatz freizuhalten.» Denn wie das Video zeigt, hat der Mann den Schnee auf einen anderen Parkplatz geschaufelt. Diesen Platz in der blauen Zone hat die 49-jährige St. Gallerin zwei Tage vorher vom Schnee befreit.