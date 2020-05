Staatsrechtsprofessor

«Es ist verfassungswidrig, jede Demonstration aufzulösen»

Die Grundrechte seien in der Corona-Krise zu stark eingeschränkt, sagt Amnesty Schweiz – und fordert eine Lockerung des Demonstrationsverbots. Der Bundesrat müsse jetzt Klarheit schaffen, sagt ein Staatsrechtsprofessor.

Trotz der Haltung des Bundes gingen einige Kantone am 1. Mai sehr strikt gegen Demonstrierende vor. So verwarnte die Polizei etwa in der Stadt Bern einen 97-Jährigen, der mit einem Kollegen unter Einhaltung der Abstandsregel einen eigenen 1.-Mai-Umzug machte. Auch in Zürich zeigte die Polizei Nulltoleranz, auch gegenüber Kleinstgruppen (20 Minuten berichtete). Die Zürcher Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart begründete das in der Zeitung damit, dass man «nur wenig Spielraum» habe. Die Bundesverordnung definiere die Veranstaltung als «ein geplantes Ereignis, an dem mehrere Personen teilnehmen und das einen definierten Zweck hat».