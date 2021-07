Reissender Fluss in Schleitheim SH - «Es ist verrückt – plötzlich war das Wasser einfach da»

In Beggingen SH fliesst am Donnerstagabend ein regelrechter Fluss auf der Dorfstrasse, wie ein Video einer Leserin zeigt. «Ich musste über Umwege nach Hause gehen», sagt M. L.* zu 20 Minuten. «Da war auf der Strasse überhaupt kein Durchkommen mehr.»

Am Mittag habe es extrem geregnet, worauf der Dorfbach am Abend über die Ufer trat. L. selber ist von den Fluten nicht stark betroffen: «Ich habe Glück, weil ich ein bisschen weiter oben wohne. Aber die Häuser unten im Dorf hat es massiv getroffen. Ich hoffe einfach, dass es bald aufhört.»

«Es war verrückt»

Auch in Schleitheim SH richtete der Dorfbach Schäden an. Marina Becker, Servicekraft im Restaurant Löwen, filmte den reissenden Strom. «Es war verrückt. Es hat nicht einmal gewittert, nur geregnet. Plötzlich war das Wasser einfach da», erzählt sie. Das Restaurant sei etwas erhöht und zum Glück nicht betroffen. Andere hätten weniger Glück: «Keller und Garagen sind überflutet. Die Leute im Restaurant sind immer noch schockiert.»

«Das Wasser stand 1.70 Meter hoch in meiner Garage»

In Schleitheim SH richtete der Dorfbach am 15. Juli 2021 Schäden an.

«Die Böden sind gesättigt»

Laut Sven Weisshaupt, Mediensprecher der Feuerwehren des Kantons Schaffhausen, gibt es bislang keine Hinweise auf Verletzte. «Es kam eine Regenfront. Die Böden sind so gesättigt, dass das Wasser direkt in den Bach fliesst. Die Folge war ein Sturzbach.» Um 18.30 Uhr sei der Alarm ausgelöst worden. Nach 20.00 Uhr am Abend war das Wasser dann zurückgegangen. Man hoffe, dass es in der Nacht nicht zu einer neuen Flut komme. Weisshaupt spricht von einem Hochwasser, wie es «seit langer Zeit nicht eingetroffen» sei in den beiden Orten.