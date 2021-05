Weissrussische Haftbedingungen - «Es ist wie eine einzige Folter»

1 / 7 Bilder aus der Hauptstadt Minsk. Reuters Lukaschenko am Mittwoch vor seinem Parlament: Die unvorhergesehene Landung des Ryanair-Fliegers in Minsk sei rechtmässig gewesen, weil … via REUTERS … eine Bombe an Bord hätte sein können, argumentiert Lukaschenko. (im Bild: besagter Flieger, nachdem er mit Stunden Verspätung in Vilnius ankam – ohne den in Minsk verhafteten Oppositionellen Roman Protassewitsch). REUTERS

Darum gehts Natallia Hersche weiss, wie es ist, in Lukaschenkos System hinter Gittern zu landen.

Auch weitere Insassen sprechen nun über die weissrussischen Haftbedingungen.

Mäuse, Kakerlaken und Schimmelbefall sind an der Tagesordnung.

Am vergangenen Sonntag holte der Machthaber von Belarus, Alexander Lukaschenko, zwei seiner Kritiker aus dem internationalen Luftraum und liess sie auf dem Weg nach Vilnius verhaften.

Natallia Hersche weiss, wie es ist, in Lukaschenkos System hinter Gittern zu landen. Die schweizerisch-weissrussische Doppelbürgerin muss eine zweieinhalbjährige Haftstrafe in der Stadt Gomel im Straflager Nummer 4 absitzen. Ihr Vergehen: Sie hat im September bei einer Demonstration in Minsk einem Polizisten die Sturmhaube heruntergezerrt.

Essen oder sich waschen?

In einem Brief an ihren Bruder, aus dem die «Aargauer-Zeitung» zitiert, beschreibt die 51-jährige ihre Haftbedingungen. Man habe ihr im Gefängnis die abonnierten Zeitungen weggenommen und lasse nur einen Bruchteil der Briefe durchgehen, die Freunde und Familie an sie schickten, beklagt die St-Gallerin. An Ostern sei sie mit «Aufwachen! Kleiderordnung! Christus ist auferstanden!»-Rufen geweckt worden.

Den zweiseitigen Brief an ihren Bruder habe sie über zwei Tage verteilt schreiben müssen, weil ihr neben den Arbeiten im Gefängnis kaum Zeit bleibt. Sie müsse fast täglich wählen, ob sie in den kurzen Pausen etwas essen oder sich waschen solle, schreibt Hersche, die in der Näherei arbeitet, aber auch für das Schrubben der Toiletten und andere Ämtli zuständig ist.

Sieben Toiletten in fünf Minuten putzen

Im Brief beschreibt sie, dass Wärter oft schier unlösbare Aufgaben stellen würden, um dann die Häftlinge zu bestrafen, wenn sie scheitern. «Es waren noch 30 Minuten Zeit, bevor das Licht ausging. Ich musste das Bad putzen: Acht Waschbecken, sieben Toiletten plus ein Bidet, den Boden und die Wände waschen und den Müll rausbringen. Fünf Minuten später kamen sie mit einer Kontrolle herein und sagten mir, dass ich in weiteren fünf Minuten fertig sein müsse. Und eine nicht erfüllte Pflicht zieht eine Strafe nach sich.»

Ende Monat habe man ihr den Gehaltsscheck für ihre Arbeit in der Gefängnisnäherei ausgehändigt: «Sie zahlen mir 6,66 Rubel, die Teufelszahl», so Hersche.

Briefe sind für Natallia Hersche derzeit praktisch die einzige Möglichkeit, mit der Aussenwelt in Kontakt zu treten. Ein für Mitte Mai vereinbarter Besuch ihres Bruders im Gefängnis wurde ihr verweigert. Das Gefängnis habe dies damit begründet, dass die Warteschlange vor dem Gefängnis zu lang gewesen sei, wie ihr Bruder sagt. «Es ist mehr als zwei Wochen her, seit wir zuletzt telefoniert haben. Normalerweise ruft sie jede Woche an. Ich glaube, dass sie unter psychischem Druck steht», sagt ihr Bruder zur oppositionellen weissrussischen Zeitung «Nascha Niwa».

Mäuse und Kakerlaken

Lewon Chalatrjan (35) sass für Monate im Untersuchungsgefängnis Nummer 1 – dort also, wo jetzt zumindest nach ersten Angaben auch Protasewitsch einsitzt, der kürzlich vom Flugzeug aus verhaftet wurde. «Es ist wie eine einzige Folter», sagt Chalatrjan, der als politischer Gefangener sechs Monate in Untersuchungshaft verbrachte. Physische Gewalt soll Chalatrjan nur ganz am Anfang erlebt haben: Ihn nahmen Beamte der berüchtigten Abteilung für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität fest und verprügelten ihn, schreibt die «NZZ». Ähnliches berichteten auch andere inzwischen Freigelassene in Interviews mit weissrussischen Medien.

Er sei zunächst mit zwölf, dann mit 17 weiteren Gefangenen in einer Zelle untergebracht gewesen. Immerhin gab es für alle eine Pritsche mit Matratze und Bettwäsche, zu essen und einmal in der Woche die Möglichkeit zu duschen. Päckchen von Angehörigen kamen an, was für die Versorgung in der Haft sehr wichtig ist. Chalatrjan erzählt von verschimmelten Decken. Mäuse, Kakerlaken seien auch zugegen gewesen. Die Zellen waren höchstens 25 Quadratmeter gross, mit der Hygiene war es entsprechend schlecht bestellt, gerade in Corona-Zeiten. Einige Tage lang sei es so stickig gewesen, dass die Zelleninsassen über Sauerstoffmangel klagten. Die seelische Tortur ist nicht zu Ende. Im Februar verurteilte ein Gericht Chalatrjan zu zwei Jahren «Besserungsanstalt offenen Typs».