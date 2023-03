Medienreaktionen: «Die beiden sind das Coca-Cola und das Pepsi der Schweizer Bankenwelt»

«Es ist wie wenn Liverpool und Manchester United verschmelzen würden» – so erklärt der britische Sender «Sky News» den Mega Bankendeal in der Schweiz.

«Die Aktionäre sind selber schuld»

Weltweit reagierten die Medien auf die Mega Fusion skeptisch. «Bankrettung schadet dem stabilen Ruf der Schweiz», titelte die BBC am Montagmorgen die News. In den deutschen Medien gab es auch Kritik an das Management der Credit Suisse: Focus.de meinte: «Das Versagen der Schweizer Elite zeigt sich bei Credit Suisse». Und der Spiegel sprach gar vom «Ende einer Ikone».

Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag: «Ungezügelte Gier ist immer noch nicht strafbar». Die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom fürchtet sich von einem «Gespenst», das umgeht. «Und das nicht nur in Europa. Das Gespenst der Krise von 2008. In weniger als zehn Tagen stürzten zwei Banken, die unterschiedlicher nicht sein könnten, in weit entfernten Teilen der Welt ab und wurden gerettet.»