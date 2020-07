Blue Balls Festival 2020

«Es ist wirtschaftlich eine Katastrophe»

Das Luzerner Blue Balls Festival wurde symbolisch eröffnet – ohne Besucher und Acts, dafür mit einem Denkmal und einem Fotoband.

Ohne Besucher und ohne Acts, dafür mit einem Denkmal und einem Fotoband, der die schönstens Blue-Balls-Momente 2019 festhält, wurde das Musik- und Kultur-Openair symbolisch eröffnet. Auf dem Titelbild des Bandes sind die irischen Indie-Rocker Two Door Cinema Club abgebildet.

Um ein Denkmal fürs abgesagte Blue Balls Festival 2019 zu setzen, hat Openair-Chef Urs Leierer am Freitag das berühmte Werk «Girl with Balloon» von Streetart-Künstler Banksy neu rekreiert.

Am Freitag hätte das Blue Balls Festival beim Luzerner KKL starten sollen – wäre da nicht die Covid-19-Pandemie. Stattdessen haben die Veranstalter das Musik- und Kultur-Openair symbolisch eröffnet. Ohne Besucher oder Musikschaffende, dafür mit einer Buchvernissage und einem Denkmal.

Im Pavillon am Nationalquai in Luzern, wo sonst jeden Sommer zehntausende Menschen Musik und Kunst zelebrieren, hat Blue-Balls-Chef Urs Leierer eines der berühmtesten Werke von Streetart-Künstler Banksy rekreiert.

Statt eines herzförmigen roten Ballons wie auf dem originalen «Girl with Balloon» hat Leierer einen blauen Ballon gezeichnet, der davon fliegt – symbolisch für die Situation, die den Musikschaffenden aufgrund der anhaltenden Pandemie langsam entgleitet.

Daten für 2021 stehen bereits fest

An der Vernissage wurde zudem ein Fotoband eingeweiht, in dem die schönsten Momente des Blue Balls Festivals 2019 festgehalten sind. Auf 175 Seiten finden sich atmosphärische Fotografien von ehemaligen Acts wie Deutsch-Rapper Samy Deluxe (42), den irischen Indie-Rockern Two Door Cinema Club oder UK-Singer-Songwriterin Katie Melua (35).