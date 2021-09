Respektlosigkeit gegenüber dem Star : «Es ist Zeit, den Mund aufzumachen» – Neymar platzt der Kragen

In einem Interview rechnete der brasilianische Fussball-Star mit seinen Kritikern ab. Vor allem mit jenen, die ihn als übergewichtig bezeichnen.

Neymar glänzte beim 2:0-Erfolg Brasiliens in der WM-Qualifikation gegen Peru als Torschütze. Danach prangerte der Star von Paris St.-Germain an, dass er oftmals zu hart kritisiert werde. «Ich weiss nicht, was ich noch machen muss, dass mich die Leute respektieren. Es ist normal geworden, geht schon so lange», ärgerte sich der 29-Jährige bei «Globo» über zuletzt lauter gewordene Kritik an seinen Leistungen.