Nati-Captain Granit Xhaka«Es ist Zeit, zu liefern – wir haben genug geredet»

Darum gehts Bei der Nationalmannschaft herrscht eine Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Das antwortet Granit Xhaka auf die Kritik an der Nati.

Der Captain sagt, es sei genug geredet worden.

Die Erwartungen an sich selbst sind bei der Nati gross. Nach sechs Spielen ohne Sieg in Serie und vor dem drohenden Abstieg aus der Top-Division in der Nations League ist da aber eine Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Granit Xhaka bezieht an einer Zoom-Medienkonferenz vor dem kapitalen Spiel gegen Spanien am Samstag in Basel Stellung zur Kritik, zu der Anhäufung von Eigenfehlern zuletzt und sagt, was der Abstieg in die Liga B bedeuten würde.

Granit Xhaka, in den letzten vier Spielen kassierte die Schweiz unmittelbar nach Eigenfehlern sechs Tore. Wie erklären Sie sich diese Aussetzer? Und warum werden sie direkt bestraft?

Weil mittlerweile alle Mannschaften Qualität haben. Bei uns ist es so, dass wir den Gegner nicht sofort für seine Fehler bestrafen. Wir brauchen mehr Chancen als die anderen. Wir müssen uns aber nicht verstecken. Nicht vor Spanien und auch nicht vor allen anderen. Wir müssen weiterhin unser Spiel durchziehen, wie wir es bisher gemacht haben, und das Glück auf unsere Seite zwingen. Wir müssen weiterhin engagiert bleiben, wie wir es auch bei den letzten Auftritten waren.

In Belgien und auch schon in Spielen zuvor hat die Mannschaft jeweils nach Ihrer Auswechslung an Stabilität verloren. Gibt Ihnen das zu denken?

Ich bin jedes Mal enttäuscht und auch sauer nach einem Spiel, wenn wir Punkte liegen lassen. Aber das hat nichts mit meiner Person zu tun. Ich stehe nicht allein auf dem Platz. Meiner Meinung nach müssen wir alle noch mehr Verantwortung übernehmen, als Mannschaft viel mehr reden auf dem Platz. Wir haben eine junge Mannschaft, die vielleicht noch etwas schüchtern ist, aber auf dem Platz muss man nicht schüchtern sein.

Granit Xhaka ist seit dem Rücktritt von Stephan Lichtsteiner der Captain der Nationalmannschaft. Getty Images

Wäre ein Abstieg aus der Top-Division in der Nations League eine grosse Enttäuschung für Sie?

Auf jeden Fall wäre das nicht positiv, weil wir uns mit den Besten messen wollen, und die sind nun mal in der Liga A, in der wir jetzt spielen. Der Abstieg wäre eine enorme Enttäuschung nicht nur für die Nations League, sondern für die Auslosung der EM und WM. Aber wir wollen das verhindern, indem wir in Basel ein positives Resultat holen und danach auch gegen die Ukraine.

Ist die Schweiz Ihrer Meinung nach näher dran an der Weltspitze im Vergleich zur WM 2018?

Zu hundert Prozent: Ja! Die Mannschaft hat sich in dieser Zeit enorm verbessert. Ich spiele seit zehn Jahren für das Nationalteam und habe mehrere Generationen erlebt. Verschiedene Spieler mit unterschiedlicher Qualität. Ich glaube, dass wir mit der aktuellen Mannschaft wirklich Grosses leisten können, aber es ist genug gesprochen worden. Es ist Zeit, zu liefern und positive Ergebnisse zu erzielen.

Kommt die Nati in der öffentlichen Beurteilung zu schlecht weg?

Der Anspruch an uns selbst ist ja auch hoch. Wir wollen auch Grosses erreichen und sprechen darüber. Deshalb muss man die Kritik annehmen. Ich habe schon vorher gesagt: Es ist Zeit zum Liefern und nicht zum Reden. Wir müssen positive Resultate holen, wenn wir die nächsten Schritte machen wollen. Wir müssen gewisse Dinge abschalten, sonst reden wir immer nur. Und dann bin ich überzeugt, dass die Mannschaft ab Samstag eine grosse Zukunft haben wird.

Der 28-jährige Basler ist überzeugt, dass diese Nati eine grosse Zukunft hat. freshfocus

Welche «gewissen» Dinge muss das Team abschalten in Ihren Augen?

Wenn ich von Fehlern spreche, spreche ich nicht nur über die Verteidigung. Da spreche ich auch über das Passspiel nach vorne, den letzten Pass.

Unterlaufen diese Fehler der Mannschaft, weil sie versucht, zu schön zu spielen?

Das ist einfach unser Spielstil. Aber wir müssen viel, viel präziser werden, um Spiele zu gewinnen. Auf den letzten 30 Metern fehlt uns die Präzision, die Konzentration, und vielleicht wollen wir auch zu viel. Das sind die Dinge, die wir besser machen müssen.

Auf das kapitale Spiel in Basel umgemünzt: Was muss die Schweiz besser machen als beim 0:1 im Hinspiel in Spanien?

Gegen Spanien haben wir keine fünf Möglichkeiten. Vielleicht sind es zwei oder drei, aber davon müssen wir mindestens zwei verwerten, wenn man gewinnen will. Die Spanier hatten auch nicht viele Chancen, aber sie haben unseren Fehler ausgenutzt. Das war vielleicht der Unterschied an diesem Tag. Aber am Samstag werden wir ein komplett anderes Spiel sehen und auf jeden Fall eine bessere Schweiz.

Es wäre falsch, zu sagen, wir überlegen uns das jetzt anders und reden nicht mehr gross. Granit Xhaka

Was ist Ihre Botschaft an jene Fans, die ungeduldig sind, wenn sie solche Sätze hören?

Die Erwartung an uns ist auch sehr hoch. Wir haben ja immer gesagt, dass wir etwas erreichen können mit dieser Mannschaft. Es wäre falsch von uns oder von mir, zu sagen, wir überlegen uns das jetzt anders und reden nicht mehr so gross. Wir haben die Qualität. Die Fans müssen geduldig bleiben – das ist ein Part vom Sport. Aber wir müssen selbstkritisch sein. Ein Beispiel aus dem Belgien-Spiel: Wir haben die erste Mannschaft der Belgier 2018 in Luzern, das ist hart zu sagen, aber zerstört und dann verlieren wir 1:2 in einer Partie, in der sie fast mit einer B-Mannschaft gespielt haben. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen und sagen: «Jungs, das geht nicht!» Das darf nicht passieren. Was ich darauf den Fans entgegnen muss, ist, dass sie in Basel auf jeden Fall eine andere Schweiz sehen werden. Und das haben wir auch schon in der Vergangenheit gezeigt, dass wir das können. Gegen Deutschland zum Beispiel, wenn man beide Spiele anschaut, haben wir mehr verdient als die zwei Punkte.

Was ist die grösste Qualität der aktuellen Mannschaft?

Ich glaube, die grösste Qualität ist, dass wir seit Jahren zusammenspielen und uns wirklich in- und auswendig kennen. Wir haben einen super Teamspirit. Nicht nur auf dem Platz, das sieht man, sondern auch neben dem Platz. Wir haben es sehr lustig und unternehmen viele Sachen gemeinsam. Klar können wir jetzt wegen des Social Distancing weniger bis gar keine Zeit zusammen verbringen. Aber vor Covid-19 hatten wir super Zeiten, wo wir vieles zusammen gemacht haben. Das zeichnet die Mannschaft aus. Man sieht, dass wir inzwischen wirklich eine grosse Familie geworden sind.

«Wir sind inzwischen eine grosse Familie geworden.» Der Zusammenhalt zeichne die Nati aus, sagt Granit Xhaka. freshfocus

Ist das das Schönste in Ihrem Amt als Captain?

Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, was das Schönste ist. Auch nicht, welche Träume ich damit verbinde. Meine Aufgabe ist erst einmal, dass ich das Vertrauen, das mir der Trainer gibt, zurückgebe. Und auch, die Mannschaft so zu führen, wie ich es in den letzten Spielen getan habe. Ich habe das nun schon oft gesagt: Mir ist wichtig, dass die Spieler mich als ihren Captain akzeptieren. Alles andere müssen wir gemeinsam machen. Es ist nicht nur einer Captain, sondern alle. Alle müssen Verantwortung tragen und sind wichtig für die Mannschaft, für die Kommunikation und den Teamspirit.