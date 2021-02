Buschfeuer in Australien : «Es ist zu spät, um zu fliehen, ihr Haus zu verlassen wäre tödlich»

Nahe Perth an der Westküste Australiens kämpft die Feuerwehr gegen zahlreiche Buschfeuer. Die Brände zerstörten bereits über 10’000 Hektar Land und 81 Wohnhäuser.

Mitten im Corona-Lockdown wüten in Westaustralien diverse Buschfeuer. Bei den Bränden nahe der Stadt Perth sind bislang mindestens 81 Häuser zerstört worden. Ausgerechnet die Stadt Perth, die sich derzeit in einem Lockdown befindet, nachdem ein Corona-Fall aufgetreten war. Mark McGowan, der Premierminister von Western Australia sagt: «Wir befinden uns derzeit in einer noch nie dagewesenen Situation. Wir kämpfen derzeit an zwei verschiedenen Fronten.»