Kantonspolizei Basel-Stadt: «Es ist zu vielen Kündigungen gekommen» – jetzt geht auch der iCop

Der Polizei Basel-Stadt fehle es derzeit an Nachwuchs. Es sei zu vielen Kündigungen gekommen und das Arbeitsvolumen sei massiv angestiegen.

Nun hat Schneider per Ende Oktober bei der Kantonspolizei gekündigt. Immer öfter sei er in den Clinch gekommen zwischen polizeilichen Einsätzen und dem Aufwand als Hundeführer.

Als iCop teilte Raphael Schneider seinen Polizeialltag auf Social Media. Besonders in seine Arbeit mit Polizeihunden gab er gerne Einblicke.

Immer weniger Menschen bewerben sich für den Polizeiberuf. Per Ende Juni waren 90 Stellen als uniformierte Polizeiangehörige bei der Kantonspolizei Basel-Stadt offen.

«Vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass bei uns zurzeit eine angespannte Situation herrscht wegen Personalunterbestand», schreibt Raphael Schneider im Facebook-Post vom Montag. Es sei zu vielen Kündigungen gekommen und es fehle der Nachwuchs, was bei gleichbleibender Auftragslage zu massiv steigendem Arbeitsvolumen geführt habe, teilte er weiter mit. Nun hat der Polizist den Entscheid gefasst, nach 16 Jahren per Ende Oktober die Kantonspolizei Basel-Stadt zu verlassen.

Auf Social Media war Schneider als iCop unterwegs und gab Einblicke in seinen Polizeialltag. Ende Juni postete er, dass seine Polizeihündin Ella verstorben war. Dies veranlasste den Hundeführer zum Nachdenken. «Ella ist nicht mehr bei mir. Ich könnte weitermachen wie bisher, könnte wieder einen Hund holen. Oder aber ich nehme die veränderte Ausgangslage als Grund für eine Standortbestimmung.»

Immer öfter seien für ihn die Polizeieinsätze und der Zeitbedarf für Ella schlecht vereinbar gewesen. Bei der Polizei Oberes Fricktal wolle er seiner Passion als Hundeführer im Aussendienst nachgehen. Bis zum 20. Oktober bleibe er aber für die Kantonspolizei Basel-Stadt online. «Ab dann übernimmt das Social-Media-Team», hiess es weiter. Schneider betont, dass er die Kantonspolizei nicht wegen seiner Kolleginnen und Kollegen verlasse und fügt an: «Basel ist eine schöne Stadt und der Polizeiberuf nach wie vor sehr interessant.»

Social Media für Polizei immer wichtiger

Per Ende Juni 2022 fehlten der Kantonspolizei 90 Vollzeitstellen bei Polizistinnen und Polizisten sowie Sicherheitsassistentinnen und -assistenten, wie die «bz Basel» berichtete. Polizeikommandant Martin Roth hatte sich wegen der Situation gar mit einem Brief an Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann gewandt. Der Inhalt des Schreibens ist nicht öffentlich, aber es dürfte darum gehen, wie der Polizeiberuf im schwierigen städtischen Umfeld attraktiver gemacht werden kann. Vor allem Einsätze ausserhalb der regulären Dienstschichten wie bei Demonstrationen oder Fussballspielen setzen den Polizeiangehörigen zu. Im Fricktal gibt es das nicht.