Kanton Thurgau: «Es ist zum Heulen» – Diebstähle aus Autos sorgen für Entsetzen   

Diebstähle aus Autos boomen im Kanton Thurgau. Seit Anfang Jahr wurden dort bereits 150 solche Delikte gemeldet. Das jüngste Opfer: eine Mutter, der in Arbon TG das gesamte Bargeld aus dem Auto geklaut wurde. Zwei Minuten habe sie ihr Fahrzeug aus den Augen gelassen. Bei ihrer Rückkehr war das Geld aus dem Portemonnaie entwendet. Auf Facebook teilt sie den Vorfall: «Es ist zum Heulen», so die Betroffene. Sie ist entsetzt und fragt sich, warum man so etwas macht.

Der Raub hat Folgen für die Mutter, sie steckt nun finanziell in der Klemme : «Wie soll ich jetzt noch eine weitere Woche durchkommen mit meinem Sechsjährigen?» Eigentlich wollte sie einkaufen gehen, dies könne sie jetzt aber vergessen. Immerhin trifft sie online auf grosse Solidarität: «Kann man dir ein Fresspäckli zusammenstellen?», fragt eine Userin. Auch andere Personen bieten ihre Hilfe an.

Schweizweites Problem

Just am gleichen Tag wurde in Weinfelden TG ein 26-jähriger Marokkaner wegen eines ähnlichen Delikts festgenommen. Er hat einen Rucksack aus einem unverschlossenen Auto entwendet. Bezieht man den Kanton St. Gallen mit ein, dann wurden in der vergangenen Woche gar vier Personen aus solchen Gründen verhaftet. Und die Zahlen steigen nicht nur in der Ostschweiz, auch die Kapo Bern und Luzern haben kürzlich vor solchen Überfällen gewarnt. Mehrere Kantone arbeiten mittlerweile präventiv dagegen an.