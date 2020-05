Spende für Tennisspieler

«Es kämpft keiner ums Überleben»

Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic wollen in der Corona-Krise tiefer klassierten Spielern finanziell helfen. Dominic Thiem sieht keinen Grund dafür.

Er kenne die Future Tour sehr gut, sagte der Österreicher. «Und da gibt es sehr viele Spieler, die dem Tennis nicht alles unterordnen.» Viele würden den Sport nicht so professionell betreiben, wie sie sollten. «Wieso soll ich so einem Spieler mein Geld schenken?», fragte Thiem, der in seiner Karriere mehr als 23 Millionen Euro an Preisgeldern eingenommen hatte: In diesem Jahr bereits 1,7 Millionen.