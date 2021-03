Die schwangere Yeliz Koc (27) meldet sich nach ihrem Spitalaufenthalt auf Instagram zurück. Instagram/_yelizkoc_/20 Minuten/Invideo

Darum gehts Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin und der Schauspieler sind seit Sommer 2020 ein Paar und zogen nach kurzer Zeit in eine gemeinsame Wohnung.

Yeliz leidet unter starker Schwangerschaftsübelkeit und musste deswegen nun ins Spital.

Auf Instagram berichtet sie davon.

Mit einem Foto ihres Schwangerschaftstests haben Reality-TV-Star Yeliz Koc (27) und Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) Ende Februar verkündet, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Schon damals verrät der Promi-Spross über seine Freundin: «Es ist alles noch sehr früh, aber wir sind mehr als glücklich. Nur die Übelkeit macht ihr sehr zu schaffen.» Nun musste die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin wegen ihrer starken Schwangerschaftsübelkeit gar ins Spital.

«Lang ist es her, aber ich bin wieder zurück auf Instagram. Ich lebe wieder», verkündet Yeliz nach einer Social-Media-Pause in ihrer Instagram-Story und berichtet von ihrer Erfahrung im Krankenbett (siehe Video oben). Sie leide unter Hyperemesis Gravidarum, also übermässigem und anhaltendem Erbrechen während der Schwangerschaft, das unter anderem zu Dehydratation und Gewichtsverlust führt.

Leute haben sie nicht ernst genommen

«Es kam nur noch Blut bei mir raus», berichtet die Schwangere. Weil keines der Medikamente, die sie zuhause ausprobiert habe, Wirkung zeigte, entschied sie sich schliesslich dazu, in einem Spital Hilfe zu suchen. Nach einigen Komplikationen verschrieb man ihr schliesslich ein Medikament, dass endlich Wirkung zeigte. «Ich kann wieder leben, ich kann wieder lachen, ich habe wieder Emotionen in meinem Gesicht», so Yeliz.

«Ich glaube nur die Frauen, die das Gleiche haben, können das nachempfinden», erzählt sie weiter. So habe man ihre Beschwerden oftmals nicht ernst genommen. «Es hat mich auch immer so wahnsinnig gemacht, wenn alle dann zu mir gesagt haben, das sei völlig normal in der Schwangerschaft. Denn ich habe schon gespürt, dass es nicht normal ist», stellt die werdende Mutter klar.