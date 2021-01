In der Nacht auf Montag schneite es besonders in der Westschweiz stark.

In der Region Bern und in der Westschweiz ist besonders viel Schnee gefallen, während die Ostschweiz weitgehend grün bleibt. «In der Bodenseeregion und im Kanton Graubünden haben wir wenig bis gar keinen Schnee», so Perret. «Im Jura und in den Walliser Alpen gibt es dagegen 10, beziehungsweise bis zu 20 Zentimeter Schnee».