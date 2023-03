Schattdorf: Sexuelle Übergriffe auf Schafe, Gericht lehnt U-Haft ab

Der Mann, der sich in Schattdorf UR an Schafen verging, ist Wiederholungstäter.

Ein Fall von brutaler Tierquälerei erschüttert Schattdorf. Die Kantonspolizei Uri gab am Donnerstag bekannt, dass sie einen Mann in flagranti dabei erwischt hat, wie er sich gerade an einem Schaf verging. Es handelt sich um denselben Mann, der im vergangenen August dabei erwischt worden war, wie er sich an Geissen verging.