Feuerteufel im Wasseramt: «Es kann faszinierend sein, das eigene Feuer zu löschen»

Wochenlang hatte der Feuerteufel die Region Wasseramt auf Trab gehalten. Am Freitag, 27. Mai, verkündete die Polizei, dass sie einen 33-jährigen Schweizer als Tatverdächtigen verhaftet hat.

Aufatmen im Wasseramt: Wochenlang hatte ein Feuerteufel sein Unwesen getrieben und mehr als ein Dutzend Brände gelegt. Am Freitag vermeldete die Polizei, dass sie in diesem Zusammenhang einen 33-jährigen Schweizer als Tatverdächtigen verhaftet hat. Wie 20 Minuten herausgefunden hat, handelt es sich beim Verhafteten wohl um S.G.*, der selber bei der Feuerwehr tätig ist. Mehrere Zeugen sagen, die Verhaftung von G. am Freitag beobachtet zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.