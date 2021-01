Geologe zu Raron VS : «Es kann in den nächsten Tagen immer wieder zu Steinschlägen kommen»

Hier donnern die Gesteinsbrocken ins Tal.

Darum gehts Ein Geologe rechnet mit einem erneuten Steinschlag in Raron.

Das evakuierte Wohngebiet war nicht auf dem Gefahren-Schirm der Behörden.

Regenfälle haben zum Felssturz beigetragen.

Nach dem Felssturz am Freitag in Raron VS kehrt bei den Bewohnern vom Dorf immer noch keine Ruhe ein. Die Anwohner haben bis mindestens Sonntagmittag keinen Zutritt zu ihren Wohnungen. Experten begutachten zur Zeit die Lage vor Ort: «Es kann auch in den nächsten Tagen immer wieder Material abbrechen und so zu Steinschlägen kommen, bis der Hang entwässert ist», sagt Philippe Gsponer, Geologe bei der Sektion für Naturgefahren gegenüber dem Walliser Boten.

Am Freitag und Samstagmorgen donnerten Gesteinsmassen mit voller Wucht Richtung Wohngebiet. Immerhin sei die schlimmste Gefahr gebannt: Das Ausmass des erneuten Steinschlags sollte weniger stark ausfallen, prognostiziert der Geologe. Als die Steine in der Nacht auf Samstag wieder ins Rutschen gerieten, habe sich die Situation am Hang sogar etwas verbessert: «Die grobblockige Geröllhalde wird die weiteren Steinblöcke stark abbremsen», so Gsponer.

Wetter hat zum Steinschlag beigetragen

Nun wird nach der Ursache für einen Steinschlag dieses Ausmasses geforscht. Der starke Regen der vergangenen Tage und die Schneeschmelze hätten zur Gefahr beigetragen und die Arbeiten am ansässigen Steinbruch hätten den Hang zusätzlich geschwächt, sagt der Geologe gegenüber der Zeitung. Mit einem solchen Szenario wie in Raron hat offenbar niemand gerechnet.

Vor einigen Jahren sei eine geologische Gefahrenkarte erstellt worden, sagt Alban Brigger, Ingenieur für Naturgefahren dem Boten, das betroffene Wohngebiet sei dabei aber nicht auf dem Gefahren-Schirm gewesen, im Gegensatz zur Landwirtschaftszone.

Brigger spricht im Zusammenhang mit dem Hangrutsch vom Freitag von einem Vorfall, der in diesem Ausmass einem Extremereignis entsprechen würde. Bei den Gefahrenkarten werden Simulationen für sehr seltene Naturereignisse mit einer Wiederkehrdauer von 300 Jahren gemacht. An diesem Ort in Raron sei man davon ausgegangen, dass Steinblöcke höchstens bis unterhalb der Reben oder in den Bietschbach gelangen könnten. Dass derartige Geröllmassen überhaupt in Bewegung geraten und dabei den Bach versperren würden, hätten die Fachleute so nicht erwartet. Mit dem Felssturz werden Erinnerungen an den Winter 2018 wach. Damals wurden gleich mehrere Strassen im Oberwallis durch anhaltende Regenfälle mitgerissen.